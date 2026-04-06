Apple выпустила старое устройство под видом нового

Корпорация Apple представила новую версию наушников AirPods Max, которая практически ничем не отличается от старой версии. Об этом говорится в исследовании iFixit, опубликованном на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты компании, занимающиеся оценкой ремонтопригодности гаджетов, разобрали и изучили новую гарнитуру Apple AirPods Max. Авторы отчета сравнили новый девайс со старым и пришли к выводу, что гарнитура нового поколения практически ничем не отличается от представленной ранее - "по сути, это то же устройство". Единственная новая деталь - чипы H2.

Впервые энтузиасты стали догадываться, что Apple перевыпустила старые наушники под видом новых, когда приступили к разборке. Для того, чтобы снять детали, им потребовались те же действия и инструмент, что и при демонтаже старого девайса. Соответственно, новые Max сохранили ту же ремонтопригодность, что и выпущенные ранее наушники - 6 из 10 баллов.

Авторы iFixit выяснили, что новая гарнитура сохранила недостатки прежней. Так, при длительном использовании в условиях высокой влажности в амбушюрах скапливается конденсат. Также для девайса не представлены запчасти или руководство по ремонту.