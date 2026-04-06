https://news.day.az/world/1826261.html Тысячи домов в европейской стране лишились света В Великобритании тысячи домов лишились электроснабжения из-за шторма "Дэйв", который сопровождался мощным ветром и снегопадами. О стихийном бедствии в европейской стране сообщает Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным издания, непогода обрушилась на северо-восток Англии и некоторые районы Шотландии.
Тысячи домов в европейской стране лишились света
В Великобритании тысячи домов лишились электроснабжения из-за шторма "Дэйв", который сопровождался мощным ветром и снегопадами. О стихийном бедствии в европейской стране сообщает Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, непогода обрушилась на северо-восток Англии и некоторые районы Шотландии. В последней стране даже была нарушена работа некоторых паромов на западном побережье. Несколько тысяч домов остались без света.
Видимость на дорогах резко ухудшилась из-за снега, а некоторые проезды оказались перекрыты повалившимися от ветра деревьями. В некоторых районах Великобритании зафиксировали аномальные для апреля холода.
