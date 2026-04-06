Вечерний Баку с путешествием в мир великих музыкальных образов

Под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова состоялся великолепный концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Вечер был наполнен мощной энергетикой и глубиной классической музыки, сообщает Day.Az.

Концерт с тщательно выстроенной программой стал настоящим путешествием в мир великих музыкальных образов, где каждая нота звучала выразительно и осмысленно. Уже с первых тактов увертюры "Кориолан" (op.62) Людвига ван Бетховена зал оказался во власти драматического напряжения и внутренней борьбы, заложенной в этом произведении. Оркестр тонко передал контрасты и динамику бетховенской музыки, вызвав живой отклик у слушателей.

Кульминацией вечера стала симфония "Манфред" (h-moll, op.58) Петра Чайковского - масштабное и философски насыщенное произведение, вдохновлённое одноименной поэмой Байрона. Музыканты сумели передать сложный внутренний мир героя, его трагизм, одиночество и стремление к духовному освобождению. Под управлением Мехмандарова звучание оркестра отличалось цельностью, выразительностью и богатой палитрой тембров.

На протяжении всего вечера чувствовалось тонкое взаимодействие дирижера и оркестра, что позволило раскрыть всю глубину исполняемых произведений. Концерт завершился бурными аплодисментами, отражая благодарность публики за высокий уровень исполнения и эмоциональную силу программы.

