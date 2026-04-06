Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

J.D. Power назвал 14 надежных электрокаров и гибридов. В рамках исследования J.D. Power опросили 21,1 тыс. владельцев новых электромобилей и гибридов, купленных с мая по декабрь 2025 года. В каждой из 14 категорий была определена модель, набравшая наименьшее количество проблем на 100 автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Так, в сегменте малых электромобилей (Small Bev) лучшим признан Wuling Hongguang Mini. Среди компактных электромобилей (Compact Bev Car) победу одержал Geome Xingyuan. В категории компактных электрических внедорожников (Compact Bev Suv) первое место занял Deepal S05 Bev.

В сегменте среднеразмерных электрических седанов (Midsize Bev Car) лучшими стали Nio ET5 и ET5t. Среди среднеразмерных электрических кроссоверов (Midsize Bev Suv) победителем назван Luxeed R7 Bev.

В категории крупных электрических седанов (Large Bev Car) лидирует Xiaomi Su7, а среди крупных электрических внедорожников (Large Bev Suv) - Xiaomi Yu7. В премиальном сегменте электромобилей (Premium Bev) лучшей моделью признана Nio ES8.

Среди подключаемых гибридов (Phev) в массовом сегменте (Mass Market Phev Car) победу одержал Galaxy Xingyao 8 Phev. В категории компактных гибридных кроссоверов (Compact Phev/Reev Suv) лучшим назван Chery Fulwin T9.

Среди среднеразмерных Phev-внедорожников (Midsize Phev Suv) первое место занял Wey Lanshan Phev. В сегменте среднеразмерных внедорожников с увеличенным запасом хода (Midsize Reev Suv) лучшим стал Aito M5 (Reev). Среди премиальных Phev-внедорожников (Premium Phev Suv) победу одержал Aito M9 (Reev). В категории гибридных минивэнов (Phev Mpv) лучшим признан Voyah Dreamer Phev.