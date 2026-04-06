В Азербайджане подходит к завершению регистрация на Хадж

Квота на прием документов для совершения паломничества Хадж уже заполнена на 95%.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы Хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, прием документов на Хадж будет продолжаться до середины апреля:

"Среди подавших заявки есть дети, а также известные личности. После завершения приема документов будет предоставлена подробная информация. Первый рейс для паломников состоится 17 мая. В эту группу войдут 180 человек. Стоимость паломничества в этом году составляет 6 100 долларов США, то есть 10 388 манатов".

Напомним, ранее Вюсал Джахангири также заявлял, что напряженность в регионе не повлияла на количество заявок на Хадж:

"На данный момент в связи с происходящей в регионе напряженностью никаких изменений нет, процесс продолжается в нормальном режиме. Регистрация все еще продолжается. Отказов от паломничества нет, заявки поступают ежедневно", - отметил он.