Трамп утверждает, что Иран может быть уничтожен за одну ночь

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран может быть уничтожен за одну ночь, и допустил, что это может произойти в ночь на среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Целую страну можно устранить за одну ночь. И это может быть завтрашняя ночь", - сказал он, выступая в Белом доме.

Американский лидер 26 марта заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней - до 20:00 6 апреля (04:00 7 апреля по бакинскому времени).

Как сообщил позднее портал Axios, президент США продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном. Так он интерпретировал публикацию Трампа в Truth Social, который без каких-либо пояснений написал: "Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 8 апреля по бакинскому времени)". В интервью Axios в воскресенье американский президент заявил о высоких шансах на заключение сделки с Ираном к 7 апреля.