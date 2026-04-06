Трамп заявил, что противоречия в НАТО начались с Гренландии

Резкие разногласия в Организации североатлантического договора (НАТО) начались с Гренландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Все это началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы (США - прим. ТАСС) хотим Гренландию. Они не хотят нам ее давать, и я сказал "до свидания", - прокомментировал американский лидер на пресс-конференции противоречия в Североатлантическом альянсе, вызванные американо-израильской военной операцией против Ирана.

При этом американский лидер отверг предположение, что Вашингтон может утратить роль лидера в НАТО. "Нет, опасность в этом не заключается", - убежден президент США. "Кстати, они (союзники США по НАТО - прим. ТАСС) нам не были нужны. Они нам, разумеется, не были нужны. Они нам совершенно не помогали. Наоборот. Они из кожи вон лезли, чтобы не помогать нам", - подчеркнул президент.

Кроме того, американский лидер уточнил, что "дело не только в НАТО". По его словам, Австралия, Республика Корея и Япония тоже не оказали Соединенным Штатам никакой поддержки в ходе войны с Ираном. В этом контексте Трамп дал высокую оценку содействию, полученному США в ходе операции против Ирана со стороны Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.