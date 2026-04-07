На дорогах Азербайджана продолжается ликвидация последствий непогоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает в усиленном режиме работы по устранению ущерба, нанесенного селевыми водами автомобильным дорогам и искусственным сооружениям, а также по очистке проезжей части от грязи, ила и каменных обломков.

"В последние дни в результате интенсивных осадков, наблюдаемых на территории страны, на некоторых автомобильных дорогах, а также на элементах дорожной инфраструктуры (мостах, водопропускных сооружениях и др.) возникли определенные повреждения.

В районы, где зафиксированы последствия, незамедлительно направляются сотрудники агентства и специальная техника, оперативно проводятся работы по очистке и восстановлению. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для обеспечения безопасного движения, при необходимости движение транспортных средств частично ограничивается.

Для обеспечения комфортного и безопасного передвижения по дорогам принимаются все необходимые и неотложные меры.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обращается к водителям с просьбой, особенно на дорогах, проходящих через горные и предгорные территории, быть внимательными, учитывать погодные условия и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.