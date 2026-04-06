Крупнейшая в мире ветряная турбина строится в Германии

Крупнейшая в мире ветряная турбина строится в немецком муниципалитете Шипкау в регионе Бранденбург.

Как передает Day.Az, ее высота составит 365 метров, что почти равно высоте Берлинской телебашни.

Ожидается, что строительство будет завершено в этом году.