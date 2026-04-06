Найденные деньги: тонкая грань между удачей и нарушением

Судьба денег, найденных на дороге или в любом другом месте, четко регулируется законодательством Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно Гражданскому кодексу, в таких случаях на граждан возлагаются определенные обязанности.

Так, если человек находит деньги на улице или в любом другом месте, он в первую очередь должен попытаться найти их владельца. Если владелец известен, деньги должны быть немедленно возвращены. Если же неизвестно, кому они принадлежат, нашедший обязан незамедлительно сообщить об этом в полицию или соответствующие государственные органы.

Если деньги найдены в учреждении, магазине или транспортном средстве, их необходимо передать руководству или владельцу этого места. В таком случае именно владелец учреждения считается лицом, ответственным за хранение находки.

Закон также предусматривает право на вознаграждение. В случае нахождения владельца человек, вернувший деньги, может потребовать вознаграждение в размере до 5% от суммы. Кроме того, расходы, понесенные на хранение и поиск владельца, также должны быть компенсированы владельцем.

Однако если нашедший не сообщит о находке или попытается ее скрыть, он лишается права на получение вознаграждения.

Одним из важнейших моментов является срок перехода денег в собственность. Если в течение 6 месяцев со дня уведомления полиции законный владелец не будет найден или не заявит о своих правах, нашедший становится собственником этих денег.

Если же он откажется забирать найденные средства, они переходят в собственность государства. Присвоение найденных денег без уведомления может повлечь ответственность, поскольку это может быть расценено как незаконное присвоение чужого имущества.