Эрдоган заявил об отсутствии проблем с энергобезопасностью

Турция находится за рамками негативной картины глобальных процессов, развивающихся под влиянием напряженности вокруг Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

По его словам, на фоне эскалации в регионе, мировая экономика столкнулась с одним из самых "сильных шоков последнего периода".

"Ормузский пролив де-факто закрыт. Вопрос не только в поставках 20 процентов мировой нефти, но и кризисе на рынке нефтехимической продукции и удобрений. Прекратились также поставки критически значимого сырья для лекарственных препаратов. Как результат, цены на природный газ в мире выросли вдвое, а на нефть - на 70 процентов", - сказал турецкий лидер, заметив, что только в странах Европы за месяц затраты на энергоресурсы выросли на 17 млрд долларов.

При этом он напомнил, что лишь 10 процентов закупок нефти Турцией приходилось на кризисный регион, что "позволило Анкаре без затруднений регулировать процессы". "Мы также не импортируем сжиженный природный газ через Ормузский пролив. На данный момент, каких-либо проблем с безопасностью поставок энергоресурсов в Турцию нет, резервы достаточны", - заверил глава государства.

Президент Турции отметил, что Анкара ускорила дипломатические усилия по достижению прекращения огня в регионе. Он также отверг утверждения о планах объявления в Турции промежуточных либо внеочередных выборов.