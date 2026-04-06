​​Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана

Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший нефтехимический комплекс на юге Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно данным армии, комплекс, связанный с КСИР и ядерным ведомством, производил вещества для вооружений, включая реактивное топливо для баллистических ракет.

Отмечается, что это уже второй крупнейший нефтехимический объект, выведенный из строя: более 85% экспорта Ирана нарушено.