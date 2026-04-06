Израиль нанес удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана
Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший нефтехимический комплекс на юге Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно данным армии, комплекс, связанный с КСИР и ядерным ведомством, производил вещества для вооружений, включая реактивное топливо для баллистических ракет.
Отмечается, что это уже второй крупнейший нефтехимический объект, выведенный из строя: более 85% экспорта Ирана нарушено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре