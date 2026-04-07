Умные очки Meta научили отслеживать, что едят пользователи

Meta объявила о скором выпуске обновления для умных очков Ray-Ban и Oakley с функцией, которая с помощью встроенных камер и алгоритмов искусственного интеллекта будет отслеживать и анализировать потребляемую пользователем пищу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно заявлению компании, пользователи смогут записывать прием пищи с помощью голосовых команд или съемки. ИИ будет автоматически распознавать блюда, определять их состав и добавлять соответствующие данные в цифровой журнал в приложении Meta AI. На основе собранной информации сервис сможет формировать персонализированные рекомендации по питанию и уровню энергии.

В долгосрочной перспективе Meta рассматривает переход к проактивной модели работы: устройства смогут вести непрерывный анализ окружающей среды и автоматически фиксировать факты потребления пищи без соответствующей команды пользователя.

Отмечается, что функция будет доступна только совершеннолетним пользователям. Ее запуск ожидается на рынке США в ближайшее время. Для очков со встроенным экраном нововведение заявлено летом.