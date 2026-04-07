Долгосрочный мир на Южном Кавказе достижим, а важную роль в этом процессе, наряду с политикой и дипломатией, могут сыграть культура, искусство и гуманитарные связи.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала народная артистка Азербайджана, оперная певица Фидан Гаджиева в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".

По ее словам, в условиях стремительных изменений в современном мире именно музыка, театр, поэзия и подлинная культура способны сохранять в человеке внутреннюю гармонию, нравственный стержень и более глубокое восприятие происходящего.

Значительная часть беседы была посвящена роли искусства в переломные и драматические периоды истории. По словам Ф. Гаджиевой, в годы войны представители культуры воспринимали свою миссию как моральную поддержку общества и военнослужащих.

"Когда у нас была война, мы все пели патриотические песни. Несмотря на то, что у меня есть в репертуаре патриотические песни, но в этот момент, в этот период мы все пели именно, чтобы поднять боевой дух солдата, народa. Это обязательно было", - отметила она.

Говоря о перспективах регионального мира, народная артистка выразила уверенность, что процесс нормализации отношений на Южном Кавказе имеет реальную основу. По ее мнению, устойчивое движение к миру возможно при наличии политической воли, взаимного уважения и невмешательства внешних сил, заинтересованных в сохранении напряженности.

В ходе беседы Ф. Гаджиева также затронула тему продвижения азербайджанской культуры за рубежом. Она отметила, что ее воспитанники уже становятся лауреатами международных конкурсов и представляют национальное искусство на зарубежных площадках, что, по ее словам, является важным показателем роста нового поколения исполнителей.

"Мои ученики уже за границей, лауреаты международных премий. И это очень радует, что за пределами Азербайджана они уже представляют наше искусство", - сказала она.

Отдельное внимание в интервью было уделено вопросам воспитания детей в условиях усиливающегося влияния цифровой среды. По мнению Ф. Гаджиевой, социальные сети и виртуальное пространство заметно воздействуют на подрастающее поколение, и в этой ситуации особенно возрастает ответственность родителей, педагогов и культурной среды.

Подводя итог, народная артистка Азербайджана подчеркнула, что страна обладает мощнейшим культурным капиталом, богатой музыкальной традицией и сильной школой исполнительского искусства, а потому задача общества - не только сохранять это наследие, но и последовательно продвигать его в мире.

"Все у нас есть. Все это мы должны ценить. Любить и поддерживать. И пропагандировать", - сказала Фидан Гаджиева.

