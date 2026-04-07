В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном бреде Семена Багдасарова.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в своем фирменном стиле - с горящими глазами и пеной у рта - вынес проекту TRIPP окончательный приговор. По его версии, проект обречен на развал по одной-единственной причине: в нем фигурирует фамилия Трамп. Звучит так, будто президент США - это не политик, а древний проклятый артефакт, от одного упоминания которого кареты превращаются в тыквы, а инвесторы в ужасе разбегаются, крестясь и шепча: "чур меня".

На этом фоне Семен-джан, уподобляясь бродячей цыганке, с каким-то болезненным упоением пугает Армению превращением в "зону боевых действий". Глядя на этот творческий экстаз, невольно представляешь, как он сам уже роет окопы чайной ложкой - лишь бы никакой транзит, упаси господи, не прошел мимо его личных представлений о "прекрасном хаосе".

Ведь для Багдасарова любая дорога - это не вопрос логистики или экономического процветания, а взлетно-посадочная полоса для всадников Апокалипсиса. Стоит ему услышать о новом маршруте, как в его воображении тут же начинают маршировать колонны танков и подниматься клубы дыма. Там, где нормальный человек видит торговый путь, Семен Аркадьевич видит исключительно пепелище.

Впрочем, пора уже признать одну любопытную и весьма обнадеживающую закономерность: прогнозы Багдасарова обладают уникальной константой - они сбываются с точностью до наоборот. А это значит, что если он пророчит проекту неизбежный крах и гибель, то у TRIPP только что появились по-настоящему железобетонные шансы на успех.