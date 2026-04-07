В некоторых частях этих сел временно не будет питьевой воды

Сегодня в части сел Дигях и Шилавар Лянкяранского района временно будет приостановлена подача питьевой воды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Региональную службу мелиорации, подчиненную Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, причиной временного отключения стали ремонтные работы, связанные с аварией на водопроводной линии в Дигях.

После завершения работ на водопроводе диаметром 160 мм подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.