Опыт постконфликтного восстановления Азербайджана будет востребован

После Второй карабахской войны прошло шесть лет. По меркам истории - это мизерный срок. Но за эти годы на освобожденных территориях проделана огромная работа. Не каждой большой стране был бы под силу такой объем работ за столь короткий срок. И что следует подчеркнуть: Азербайджан не обращается ни к кому за помощью, а все делает на собственные средства.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

В Карабахе и Восточном Зангезуре уже проведена и продолжает проводиться огромная работа, отметил парламентарий. Построены дороги, мосты, электростанции, населенные пункты. За последнее время процесс еще более активизировался. Президент Ильхам Алиев держит процесс под своим контролем, постоянно посещает освобожденные районы, знакомится с проводимыми работами, открывает новые объекты.

"На освобожденные земли возвращается жизнь, несмотря ни на какие препятствия. Насколько мне известно, уже разработаны генеральные планы 12 городов. Причем, они разрабатываются с учетом современных градостроительных и экологических технологий. Кроме того, подготовлены планы 90 сел и поселков. На сегодняшний день в 28 восстановленных сел и 6 городов вернулись более 50 тысяч человек. Кому-то эти цифры могут показаться недостаточно высокими. Но за ними стоит огромный ежедневный труд тысяч людей", - сказал азербайджанский депутат.

По словам Гянджалиева, речь идет не просто о строительстве домов, но и о создании современной развитой инфраструктуры, необходимой для жизни и деятельности людей. За прошедшие годы на освобожденных землях построены международные аэропорты, проложены железнодорожные линии, возведены учебные заведения, больницы, промышленные предприятия, спортивные объекты. В плане занятости и развития предпринимательства большое значение имеют промышленные парки.

Наш собеседник отметил, что, к сожалению, находятся демагоги, считающие, что работы и переселение людей идут очень медленно. Но это все пустословие, мнение диванных экспертов, не утруждающих себя внедрением в проблему, подчеркнул Гянджалиев.

"Главная проблема, которая не позволяет процессу идти быстрее, - это мины. Те, кто стараются очернить титаническую работу, которую делает Азербайджан, не хотят принимать во внимание этот фактор. Вот некоторые цифры. По данным ANAMA, с конца войны и по сегодняшний день от мин пострадал 421 человек, 72 из них погибли, остальные получили ранения и увечья. Подавляющее большинство - это гражданские лица, люди, возвращающиеся на свои земли. Минами загрязнены более 13 процентов территории страны! Предполагается, что оккупанты оставили на наших землях полтора миллиона мин, а обезврежены на сегодня только четверть миллиона. Можно ли восстанавливать города и села, не обращая внимания на эту проблему?" - сказал депутат.

И все же, отметил он, на освобожденных землях уже вовсю идет нормальная жизнь. Более того, в Шуше, Ханкенди, Агдаме проводятся международные встречи политического, экономического, делового характера, мероприятия, направленные на продвижение региона как площадки для мира, культуры и туризма. Большим событием уже который год становится Шушинский глобальный медиафорум, музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", встречи в рамках ОИС, ОТГ, многочисленные визиты международных путешественников.

"В мае в Азербайджане пройдет Всемирный форум городов, одно из крупнейших мероприятий ООН. Уверен, что в рамках форума будет говориться также о восстановлении городов и сел на освобожденных землях Азербайджана. У нашей страны наработан огромный опыт постконфликтного восстановления, причем с применением современных принципов градостроительства. Учитывая то, что происходит сегодня в мире, опыт Азербайджана может пригодиться многим странам", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева