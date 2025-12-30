Тест времени: Карабах показал, кто пришел созидать

Автор: Лейла Таривердиева

Истинным хозяином земли является тот, кто строит на ней, а не разрушает. Это простой тест, который позволяет закрывать вопросы "исторических прав" без копания в архивах и споров историков.

Кому именно принадлежит Карабах, всем стало отчетливо видно после 44-дневной войны. Когда азербайджанская сторона получила возможность продемонстрировать иностранцам, многие годы рвавшим глотки в защиту Армении, что сотворили оккупанты на якобы своих "исконных землях", показать вживую, а не на спутниковых фотографиях. Многие армянофилы были вынуждены прикусить языки, увидев руины Физули или выжженную пустыню, бывшую некогда Агдамом. Это были факты, которым нечего было противопоставить. У защитников Армении не находилось аргументов для оправдания своих любимцев.

Неопровержимый факт масштабного армянского вандализма, представший глазам мира после освободительной войны, - это одна из главных причин, почему истерики, которые пытаются устраивать реваншисты и диаспора вокруг сноса тех или иных объектов, не дают результатов. Спутниковые снимки, сопровожденные комментариями так называемых историков и археологов, заполонили Сеть, а польза нулевая. Потому что одной панорамы разрушенного Агдама достаточно, чтобы заставить захлопнуть рты и замолчать. Ничто не идет в сравнение с панорамой районов Азербайджана, покрытых заросшими за тридцать лет руинами, с жутким зрелищем порушенных надгробий и оскверненных могил на азербайджанских кладбищах. Оккупанты и сепаратисты совершили все эти злодеяния, зная, что не будут никем осуждены. И их действительно по сей день никто не осуждает, но и присоединяться к их истерикам тоже никто не спешит.

Армяне разрушали, а Азербайджан строит. Этот процесс идет на глазах всего мира. Всего за пять лет уже проделана гигантская работа. И это несмотря на бескрайние минные поля. Неудивительно, что в соседней стране эти процессы вызывают депрессию. Захватив чужие земли, Армения почти тридцать лет занималась только разрушением. Ничего не было построено кроме бессмысленных церквей. Оккупант не смог ни отстроить, ни заселить, ни развивать захваченные земли. Сама по себе Армения не была на это способна, а участвовать в таких проектах открыто никто кроме диаспоры не решался, так как территория оккупирована и это признано ООН. Иностранные партнеры агрессора занимались тем, чем и сами оккупанты - грабили природные богатства азербайджанской земли.

Все это очень тяжелый груз, избавиться от которого сложно, если нет раскаяния. Раскаяние намного облегчило бы груз вины Армении, но она пока что этого не осознает. Вместо раскаяния и покаяния оттуда слышатся различные инсинуации, только добавляющие камней в этот груз. Так, сомнительная НПО, представляющаяся "научно-исследовательским фондом "Гегард"", выступила с заявлением по поводу открытия в Ханкенди Парка Победы. Напомним, что открылся он 24 декабря с участием первых лиц государства.

Помимо того, что структура реваншистского толка в истерике от открытия подобного парка и его победной символики, "Гегард" обвиняет Азербайджан в "стирании" следов армян и "азербайджанизации" Ханкенди. Правда, непонятно, как можно азербайджанизировать то, что и без того является азербайджанским.

Но все же свет в темном царстве реваншистского сознания временами включается.

Оппозиционер Степа Сафарян поделился в соцсетях своими мыслями о возрождении освобожденных территорий Азербайджана. Он написал, что многие его осуждают за то, что он делится фотографиями инфраструктуры и городов, которые отстраивает сейчас азербайджанская сторона. Пользователи недовольны тем, что выставляемые им фото лишний раз напоминают им о том, чего они сами не сделали за тридцать лет. Сафарян с горечью констатирует, что в современном мире никому нет дела до "исторической правды", мир сегодня воспринимает не то, кто разрушил, а кто построил. Вот Баку после победы стал организовывать поездки на освобожденные земли и показывать иностранным гостям, каким они были после освобождения и какими стали, то есть кто эти земли разрушал, а кто сейчас отстраивает.

Сафарян считает это "игрой", но в посте слышится мучительное смирение с реалиями. Как и все прочие, он не говорит о том, кто все это разрушил. Словно Армения захватила земли уже в таком виде. Оппозиционер депрессивно рассказывает о том, что сделано в Агдаме всего за пять лет. Уже поднимаются кварталы, генплан превращается в реальность на глазах. "Призываю нервничающих не публиковать это. С этого места кровь капает из человеческого сердца, и нам еще предстоит выбраться из-под этого "образа"...", - горестно констатирует Сафарян, указывая, "а сколько заводов можно было бы построить, чтобы увеличить население "арцаха", его обороноспособность...".

То, что оппозиционер делится фото поднимающегося из руин Карабаха, само по себе является первой ласточкой. Несмотря на то, что трактует увиденное Сафарян чисто по-армянски.

Да, на оккупированных и разрушенных землях Армения могла много чего построить. Если бы умела. Армения с обретения независимости ничего не построила на собственной международно признанной территории, что возвращает на повестку вопрос "кто хозяин?". Зачистив свою территорию от следов азербайджанцев, в Армении успокоились и расслабились. Это было главной целью - избавиться от коренного населения и обеспечить мононациональную среду, в которой удобнее растить "истинных армян".

Если ничего не строилось в самой Армении, неудивительно, что на чужой земле оккупанты только разрушали. Напрасно Степа Сафарян так удивляется. Армения не строила не только потому, что ее руководители воровали. Она не строила потому, что агрессор оказался абсолютно не способен к созиданию. Кроме того, агрессор знал, что эти земли рано или поздно будут освобождены, и только спешил разграбить их как можно скорее, чтобы истинным хозяевам достались только руины.

Но справедливость все равно находит себе дорогу. И нашим соседям придется еще не раз лить слезы, глядя на процветающий Карабах. И вспоминать, точнее, фантазировать себе, что они могли сделать и чего не сделали.