Неудобная правда: кому на самом деле принадлежит дорога через Мегри

Автор: Лейла Таривердиева

На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Никол Пашинян поведал российскому лидеру о переговорах с США по TRIPP. Пашинян рассказал, что сейчас идут "очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP, и это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе". При этом армянский премьер добавил, что "тут есть много нюансов", касающихся двусторонних отношений между Арменией и Россией, и надо бы все это обсудить.

О каких нюансах говорил Никол Пашинян? Вероятно, о тех, о которых напомнила недавно Еревану российская сторона.

Директора 4-го департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин недавно высказался в том смысле, что если "дочка" РЖД - ЮКЖД обладает концессионным правом на управление железными дорогами Армении, то и будущий "Маршрут Трампа" тоже должен рассматриваться в этой логике. Кроме того, напомнил Калугин, TRIPP пройдет большей частью по через зону ответственности российских пограничников. Н2, и еще не надо забывать, что Армения является членом ЕАЭС, и совершенно очевидно, что без России сторонам в данном проекте не обойтись.

Если не учитывать один действительно значимый нюанс, о котором мы скажем ниже, то слова российского чиновника содержат логику. Действительно, железные дороги Армении находятся в управлении ЮКЖД, только эта компания с 2008 года обладает правом управлять железнодорожной сетью этой страны. Это право дано "дочке" РЖД на тридцать лет с возможностью продления. Подписывая концессионное соглашение, в Ереване не думали, что настанет день, когда все настолько изменится, что Армения будет стараться избавиться от статуса форпоста. Этот статус обеспечивал армянской стороне определенные преференции, в том числе гарантировал сохранение статус-кво в карабахском конфликте. Однако, несмотря на все изменения, соглашение существует, и, если оно не расторгнуто, стороны должны ему следовать.

Придя к власти Никол Пашинян сделал попытку положить конец российской монополии. В конце 2018 года было начато расследование длительности ЮКЖД, в офисах компании проводились обыски, изымались документы. Было заявлено, что компания подозревается в хищении 60 миллионов долларов. В отношении ЮКЖД были возбуждены четыре уголовных дела - два Комитетом по госдоходам, по одному - СК и Службой нацбезопасности Кроме того, правительство было недовольно уровнем модернизации, которую обязалась по соглашению проводить ЮКЖД. В свою очередь, с российской стороны парировали тем, что имеющаяся в стране железнодорожная сеть не требует расширения, так как не востребована населением. Страна маленькая, население незначительное, а рельеф - непригодный для строительства железных дорог. В конце концов, в Минтрансе РФ заговорили о возможности ухода РЖД из Армении. Однако после всех перипетий ситуация устаканилась, и ЮКЖД продолжает сохранять за собой концессионное право на ж/д Армении.

Армения теоретически может расторгнуть соглашение с РЖД, но это сложный юридический процесс, который влечет за собой возможные финансовые и юридические последствия. Например, Армения может оказаться обязанной выплатить компенсацию РЖД, покрыть убытки или выкупную стоимость активов. И так далее.

Учитывая все это, Ереван не может просто проигнорировать российское присутствие на железной дороге и на границе. Чтобы начинать работу на мегринском участке Зангезурского коридора, Россия должна передать концессионное право на него Армении. Пашинян и сам это понимает. Он как раз говорил об этом на днях журналистам, правда, касательно других дорог. Это дороги, нужные Армении, но не нужные Азербайджану. А так как они не нужны Азербайджану, их восстановление, в принципе, не имеет никакого смысла, так как они упрутся в тупик. Речь о дороге Раздан-Дилижан-Иджеван-Газах и дороге до границы с Турцией. Пашинян обратился к концессионеру с призывом восстановить их максимально быстро. Так как от ЮКЖД особого энтузиазма не проявила, армянский премьер объявил, что Армения готова вывести эти участки из-под концессионного управления России и восстановить на свои средства. То есть концессионное право "дочки" РЖД в Ереване понимают.

Но есть еще один нюанс, очень важный. Дело в том, что Мегринская железная дорога, соединяющая материковый Азербайджан с Нахчываном, является собственностью не Армении и не России, а Азербайджанских железных дорог. Железнодорожная станция Мегри до сих пор указывается как принадлежащая АЖД.

Несколько дней назад в соцсетях армянские пользователи поделились видео с разрушенной станции Мегри. В ролике гордо рассказывалось, что армяне не позволили азербайджанцам установить перед станцией памятник Азизбекову, за одну ночь притащив с расположенного неподалеку рудника и водрузив на постамент бюст Шаумяна. Ненависть к азербайджанцам жила в армянском обществе всегда. В 70-е годы, в самый расцвет "дружбы народов", националисты тоже очень внимательно следили, чтобы на территории Армянской ССР не появилось никаких памятников азербайджанцам.

Небезызвестный провокатор Лапшин, посетив в 2019 году станцию Мегри, сделал эти фото, не подозревая, какую окажет нам услугу. Никто тогда и подумать не мог, что вопрос дороги через Мегри вернется на повестку

Видео вызвало бурное возмущение националистов, которым не понравилось то, что азербайджанцы собирались устанавливать на территории Армении свой памятник. По какому праву? - возмущались они. А право, оказывается, имеется. Дело в том, что станция Мегри была собственностью Азербайджана. Станция была открыта на принадлежащей АЖД дороге, на азербайджанские деньги, и правительство республики, как хозяин, планировало установить там памятник Мешади Азизбекову. Западный Зангезур, даже после нескольких депортаций и чисток, все еще оставался азербайджанонаселенным регионом, что служило источником постоянного беспокойства и бешенства националистов, озабоченных мнимыми угрозами своей "идентичности". Поэтому, узнав о планах Баку, армяне немедленно сварганили голову Шаумяна и под покровом ночи водрузили ее на постамент. Разумеется, отвечать за самоуправство никому не пришлось. Голова Степы была разбита в 1993 году, и валяющиеся на земле обломки были настолько неузнаваемы, что российские блогеры, посещавшие этот "эпичный уголок" Армении до войны, все время путались между Шаумяном и Камо. Обвинить в этом азербайджанцев невозможно, так как они были изгнаны из Зангезура еще до того, как Мегринская дорога перестала функционировать.

Железная дорога через Мегри не принадлежала Армении потому, что такого понятия, как Армянские железные дороги до 1991 года не существовало. Все дороги на Иреванской и прочих губерний были построены еще до того, как на карте региона появился топоним Армения. В советское время железнодорожная сеть Армянской ССР управлялась Закавказской железной дорогой. Так что, по большому счету, в 2008 году ничего нового не произошло. За годы самоуправления - с 1991-го по 2008-й - железнодорожная сеть новоиспеченной независимой страны пришла в полный упадок, а концессионное управление РЖД все вернуло на свои привычные места.

Между тем, Азербайджанская железная дорога получила независимость в первый раз в годы АДР. А затем в 1955 году АЖД получила статус самостоятельной железной дороги в составе Министерства автомобильных дорог СССР. И таковой оставалась до развала Союза, сохраняя свои права.

Из открытых источников можно узнать, что линия через Мегри, "обслуживаемая Азербайджанской железной дорогой, к Армянской железной дороге не переходила, так как была закрыта и ликвидирована в ноябре 1989 года в связи с карабахским конфликтом". Но это традиционная ложь Википедии. Дорога через Мегри закрылась не в 1989 году, а уже после развала СССР и с началом Первой карабахской войны. Последний поезд прошел через Мегри в апреле 1992 года.

До 2008 года железные дороги Армении оставались фактически бесхозными. Впрочем, как и вся доставшаяся в наследство от прошлого инфраструктура. Сама республика, привыкшая жить за чужой счет и не способная обходиться своими силами, занималась тем, что разрушала то, что было построено в советское время. Армянские медиа указывают, что к 2003 году железнодорожный участок от Капана до Мегри был демонтирован, а около 70 вагонов и разобранные пути были сданы, а точнее - проданы на металлолом в Иран. Правительство Никола Пашиняна инициировало расследование этих фактов. Выяснилось, что вандализм был осуществлен с разрешения и при участии Минообороны. Дорога была демонтирована не какими-то случайными вандалами, а властями по прямому указанию Роберта Кочаряна. Целенаправленный демонтаж и продажа Ирану 40 километров путей заняли всего год. Ломать - не строить. Продажей занималась СНБ.

В результате было разрушено и распродано имущество, принадлежавшее Азербайджану.

Одним словом, Зангезурский коридор, TRIPP, или называйте как хотите, это проект, который никак не может не учитывать интересов Азербайджана как правопреемника этой линии. Она продолжает оставаться частью Азербайджанских железных дорог, даже если это кому-то не нравится. Никаких документов о передаче управления армянской стороне не заключалось, никаких переговоров не велось. Эти факты следует учитывать не только соседям, но и концессионной кампании, управляющей армянскими железными дорогами сегодня.

Если уж Ереван говорит теперь о долгосрочном мире, он не должен забывать об этом. Армянская сторона сама разрушила эту дорогу, сама и должна восстановить ее с учетом, в том числе и азербайджанских интересов. Армения задолжала Азербайджану за тридцать лет оккупации больше стоимости всей ее экономики. Это не значит, что Баку претендует на международно признанную территорию соседа или хочет больше, чем тот способен дать. Просто и Ереван, и его американские партнеры, и его российские концессионеры должны не забывать, что Азербайджан это не просто одна из стран, которые будут использовать коммуникации через Мегри, строго следуя армянским законам. Это страна, которая имеет в этом проекте гораздо больше прав, чем кто-либо другой.