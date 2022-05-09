Как Кочарян и Саргсян разграбили железную дорогу из Армении в Азербайджан

Автор: Ибрагим Алиев

Сразу после восстановления территориальной целостности Азербайджана на освобожденных территориях стартовал ряд важных инфраструктурных проектов. Один из таких проектов - реконструкция железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Эта железнодорожная линия, имеющая как стратегическое, так и экономическое значение для нашей страны, является неотъемлемой частью Зангезурского коридора. В результате реализации проекта будет установлено прямое транспортное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, еще более возрастет геоэкономическая значимость нашей страны. Железная дорога будет иметь большое значение как для передвижения граждан, так и для перевозки грузов на освобожденные земли. Самое главное - спустя много лет тюркский мир воссоединится посредством Зангезурского коридора. Его открытие повлияет на экономику региона, а также тюркоязычных стран и повысит важность транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

В настоящее время проектирование, строительство железнодорожной линии и технический контроль осуществляют азербайджанские и турецкие компании. Длина железнодорожной линии по оси составляет 110,4 километра. На ней планируется строительство девяти станций: Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Султанлы, Гумлаг, Хякяри, Миндживан, Бартаз и Агбенд.

Также на железнодорожной линии предусматривается строительство около 300 искусственных инженерных сооружений, в том числе трех тоннелей, 41 моста и семи путепроводов. Работы по строительству ведутся параллельно с процессом разминирования.

Строительно-монтажные работы проводятся в три этапа:

Первый этап охватывает участок железной дороги протяженностью 30 километров и станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу и Солтанлы. Земляные работы в рамках первого этапа выполнены на 97 процентов, строительство искусственных сооружений завершено на 93 процента, элементов верхнего строения пути - на 80 процентов. В целом по этому участку выполнено 89 процентов работ.

Второй этап охватывает участок железнодорожной линии с 30-го по 85-й километр и станции Солтанлы, Гумлаг, Хякяри и Миндживан. На данном этапе в целом выполнено 17 процентов работ. Земляные работы выполнены на 20 процентов, строительство искусственных сооружений завершено на 22 процента, элементов верхнего строения пути - на пять процентов.

Третий этап охватывает участок железной дороги с 85-го по 110-й километр и станции Миндживан, Бартаз и Агбенд.

Реализацию проекта строительства железной дороги, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, планируется завершить в 2023 году. Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого.

Конечно же, рассказывая о восстановлении железных дорог после 44-дневной войны, необходимо помнить, как они были разрушены. До начала Первой Карабахской войны работали поезда Баку-Ереван и Баку-Нахчыван. В период оккупации армяне разграбили все, что только можно было.

Сегодня в Армении от железных дорог остались лишь ржавые полуразрушенные вагоны, которые не украли просто потому, что руками такое не унесешь. В частности, был разрушен и разграблен 41-километровый участок Мегри-Гафан железной дороги Ереван-Баку. Теперь, когда в регионе начался процесс разблокировки коммуникаций, правительству Армении пришлось раскошелиться на $200 млн для его восстановления. Сейчас от некогда оживленной станции остались лишь разрушенное здание и пара рельсов. Мегринскую станцию на вид хоть можно распознать - другие находятся еще более в худшем состоянии.

После государственного переворота в 2018 году, по итогам которого к власти пришел Никол Пашинян, в Армении началось расследование, целью которого было выявление всех преступников, которые дали приказ разграбить железнодорожную инфраструктуру. Однако, виновников этого хищения государственного масштаба не могут найти до сих пор. Или не хотят искать. Все прекрасно понимают и знают, кто за этим всем стоит - экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, известные тем, что стали миллионерами на разграблении Армении и оккупированных территорий Азербайджана. Причем воровали они отовсюду - от государственного бюджета до ныне разгромленной армии.

Свидетели утверждают, что видели, как по частям разворовывались железные дороги, в частности, более 40 километров рельсов были унесены с разрешения военных и при их участии, ведь гражданское население не могло просто так подобраться к этому участку, что говорит о том, что приказ грабить был отдан военным сверху.

"Простой человек не посмел и не смог бы просто так подойти и взять даже кусок железки с этого места. Если бы рельсы заметили у кого-то во дворе, тут же бы примчались госорганы, полиция и т.д. Все было украдено властями", - рассказал в интервью СМИ один из местных жителей Самвел Давитян.

Уголовное дело по данному вопросу было возбуждено 4 года назад, но до сих пор нет каких-либо продвижений, виновников, подозреваемых и вообще неизвестно, продолжается ли следствие. Несмотря на это, участие военных в грабеже и мародерстве доказано. Показания давало бывшее военно-политическое руководство Армении, среди которых был и Серж Саргсян, при этом следователи отказываются предоставить какие-то подробности, вследствие чего возникает ряд вопросов:

- в каком году была разрушена железная дорога?

- кто был ответственен за разворованные участки?

Согласно данным следственного комитета, "Армянские железные дороги" в 2008 году были переданы ж/д компании "Закавказье". В акте сдачи и приема отмечается, что имущество участка было оценено в 250 тысяч долларов, а через два года все было полностью демонтировано и разграблено. В компании отказались отвечать на вопросы журналистов.

В 2010 году СМИ выяснили, что в то время "Закавказьем" руководил Шевкет Сайдурин, который раскрыл, что снос железной дороги Мегри-Гафан осуществлялся по решению армянского правительства. Странным является еще и то, что отсутствует любая документация о данном вопросе. Ни в правительстве, ни в следственном комитете не отвечают на вопросы журналистов. В те времена премьером Армении был Тигран Саркисян, который неизвестно, давал какие-либо показания или нет. Расследование телевизионщиков выявило еще один документ, в котором отмечается, что снос железной дороги осуществлялся в 2003 году под надзором военных. В октябре того года замминистра обороны Юрий Хачатуров вместе с неким Азадом Гаспаряном подписали договор о сносе железной дороги. Журналисты нашли Гаспаряна, который подтвердил данный факт и что кто-то унес рельсы. Согласно договору, министерство обороны Армении выплачивало 10670 драмов (~40 манатов) за каждые снесенные 15 метров. В документе указан 31 километр дороги. А где оставшиеся 10? На этот вопрос никто не может найти ответа.

Вообще интересно, как железная дорогая оказалась в подчинении министерства обороны, тогда как есть более соответствующие для этого структуры. В военном ведомстве отказались ответить и на этот вопрос, несмотря на то, что известно о том, как Хачатуров нашел клиента и продал ему украденные рельсы - тонну за $160. Всего Хачатуров забрал со сделки $320 тысяч (за 2000 тонн). Кстати, если считать 132 км участка Горадиз-Агбенд на территории Азербайджана, то это 10000 разворованных тонн. Куда исчезли эти деньги, неизвестно до сих пор, так как минобороны отказывается что-либо комментировать по данным сомнительным вопросам, а человек, заверивший этот договор, Максим Акопян скончался 2 года назад, поэтому выяснить что-либо становится еще сложнее. Таким образом к 2011 году в Мегри не осталось ни одного метра железной дороги.

В Ереванском обществе железнодорожников также подтвердили, что доступ на ту территорию имелся только у военных, в связи с чем был допрошен и тогдашний министр обороны Сейран Оганян, отказавшийся что-либо рассказывать.

В свою очередь, экс-премьер Арам Саркисян утверждает, что Мегринскую дорогу украли буквально за год. По его словам, стояли за этим делом Роберт Кочарян и вся военная элита страны.

"Рельсы были проданы Ирану, продавала их Служба безопасности. Причем моим постановлением было запрещено продавать металл", - сказал Саркисян в интервью местному СМИ. Его, кстати, следствие до сих пор не допросило, что говорит о том, что на оперативников, возможно, оказывается давление или кейс находится под строгим контролем, чтобы не допустить оглашения фактов причастности Кочаряна и Ко. В свою очередь, бывший министр транспорта Генрих Кочинян подчеркнул, что деньги не могли просто так исчезнуть и кто-то явно кого-то прикрывает.

Награбленное Кочаряном, Саргсяном, Оганяном и другими ныне создает проблемы для Армении, ведь в сегодняшних реалиях вывод напрашивается один: экономическое спасение армян зависит главным образом от Азербайджана. И поэтому путь к реализации армянской мечты о преодолении изоляции и достойном существовании лежит только через разблокировку коммуникаций и подписание мирного договора.

Как бы не выкаблучивалась армянская сторона, представляя себя этаким "независимым" государством, последние события на границе с Азербайджаном ещё раз доказали, что Армения полностью зависит от наличия открытых транспортных коммуникаций, которые проходят в большинстве своём через нашу территорию.

Азербайджан заново восстанавливает дорожную инфраструктуру, которая проходит по сложному рельефу местности. Ее значение заключается в том, что она входит в состав Зангезурского коридора. Эта дорога не только позволит установить устойчивое железнодорожное сообщение Армении с Россией - главным экономическим партнёром, но и стать частью коридора из Европы к Персидскому заливу, удешевив и ускорив транспортировку грузов. Восстановление железнодорожного сообщения по Зангезурскому коридору более важно для Армении, которая лишена устойчивого железнодорожного сообщения с остальным миром. Конечно, Кочарян и Саргсян должны сесть в тюрьму и за эти грехи, ведь всем ясно, что и из-за них у армян сегодня огромные экономические проблемы. Без установления нормальных отношений с Азербайджаном и открытия транспортных путей, в том числе железнодорожных будущее Армении остаётся туманным, а страну и армянский народ ждут катаклизмы, которые могут быть просто катастрофическими. Еревану необходимо одуматься и более ответственно заниматься восстановлением железных дорог.