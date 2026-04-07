34 года на высоте: AZAL отмечает дату основания

7 апреля исполняется 34 года со дня основания Azerbaijan Airlines (AZAL). Именно в этот день в 1992 году была создана авиакомпания, для которой обеспечение безопасных и бесперебойных полетов с самого начала стало главным приоритетом. Эта знаменательная дата символизирует один из важнейших этапов в развитии воздушного сообщения Азербайджана с зарубежными странами.

Начав деятельность как национальный авиаперевозчик, выполняющий внутренние рейсы, за 34 года AZAL сыграла ключевую роль в развитии гражданской авиации страны и превратилась в одну из ведущих авиакомпаний региона. Расширение флота и маршрутной сети, внедрение международных стандартов безопасности и обслуживания, а также подготовка квалифицированных авиационных кадров на протяжении многих лет остаются стратегическими направлениями деятельности авиакомпании.

Сегодня флот AZAL насчитывает около 30 современных комфортабельных воздушных судов производства Boeing, Airbus и Embraer. До 2032 года планируется увеличить количество самолетов до более чем 50 единиц. Одновременно авиакомпания продолжает инвестировать в развитие человеческого капитала, уделяя особое внимание подготовке национальных авиационных кадров, в том числе профессиональных пилотов. Все эти шаги направлены на создание еще более комфортных условий для пассажиров.

Новые направления - новые возможности

Постоянное расширение маршрутной сети AZAL способствует укреплению международных воздушных связей Азербайджана и играет важную роль в развитии транспортного и туристического потенциала страны. С 2022 года количество направлений, открывающих пассажирам новые возможности для путешествий и знакомства с различными культурами, практически удвоилось. Сегодня AZAL выполняет прямые рейсы по множеству направлений в различных регионах мира. Последовательное расширение географии полетов создает дополнительные возможности как для деловых поездок, так и для туристических путешествий, одновременно укрепляя позиции Азербайджана как важного транзитного узла.

Безопасность и профессионализм - неизменные приоритеты

На всех этапах своего развития AZAL неизменно сохраняет обеспечение безопасности полетов в качестве ключевого приоритета, совершенствуя операционные процессы в соответствии с международными авиационными стандартами. Наряду с подготовкой пилотов реализуются программы повышения

квалификации технического персонала и бортпроводников. Привлечение местных специалистов к практическим тренингам как внутри страны, так и за рубежом способствует формированию профессиональной авиационной среды в Азербайджане. Одновременно в сотрудничестве с международными авиационными организациями внедряются передовые практики в области безопасности, технического обслуживания и операционного управления. Такой подход позволяет национальному авиаперевозчику обеспечивать высокий уровень надежности, безопасности и качества обслуживания.

Признанные достижения на международной арене

За 34 года деятельности AZAL неоднократно удостаивалась престижных международных наград за качество сервиса, стандарты безопасности и высокий уровень удовлетворенности пассажиров. В 2015 году всемирно известная британская консалтинговая компания Skytrax присвоила Azerbaijan Airlines престижный рейтинг "4 звезды". В 2025 году AZAL получила эту награду уже в пятый раз.

Кроме того, в 2018 году Skytrax признала AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и Индии. В 2020 году аналитическое авиационное издание Official Airline Guide (OAG) назвало AZAL самой пунктуальной авиакомпанией Европы по итогам 2019 года. В прошлом году авиакомпания также стала победителем премии World Airline Awards 2025 в номинации "Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ".

Великое возвращение: важный этап в небе Карабаха

Одним из знаковых событий для национального авиаперевозчика стало возобновление в 2021 году после длительного перерыва передачи радиопозывных национальных навигационных систем в небе Карабаха. Первыми эти сигналы приняли именно самолеты AZAL.

К новым горизонтам

Достижения, достигнутые за 34 года развития, подтверждают конкурентоспособность AZAL в регионе и укрепляют ее репутацию надежного авиаперевозчика на международной арене.

Стратегия дальнейшего развития AZAL ориентирована не только на обеспечение пассажиров безопасными и комфортными перелетами, но и на укрепление роли Азербайджана как важного транспортного узла, надежно соединяющего страну с мировым воздушным пространством.