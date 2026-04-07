Хорошая новость для владельцев старых автомобилей

В нашей стране ежегодно значительное число транспортных средств выходит из эксплуатации из-за износа и дорожно-транспортных происшествий. По статистике, на сегодняшний день каждый пятый автомобиль в республике не соответствует экологическим стандартам и стандартам безопасности.

С учетом этого, в рамках Государственной программы "О безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" была разработана программа утилизации транспортных средств. Для ее реализации внесены изменения и дополнения более чем в 10 законодательных актов. Какова же текущая ситуация в этой сфере?

Как сообщает Day.Az, в ОАО "Тəmiz Şəhər" в ответ на запрос Bizim.Media заявили, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об отходах" за прошедший период были приняты меры по регистрации утилизаторов в соответствующем реестре.

Четыре компании, соответствующие установленным требованиям для осуществления деятельности по утилизации, были зарегистрированы в реестре и уже начали прием транспортных средств, срок эксплуатации которых истек или которые непригодны к использованию. Это - ООО "Fors" (Баку), ООО "Fast Track" (Абшеронский район), "Semsan" (Гянджа) и ООО "Eco Metal" (Сумгайыт).

Для упрощения процедуры сдачи автомобилей на утилизацию запущен электронный портал.

Согласно действующим требованиям, в соответствии с Законом "О дорожном движении", транспортное средство сначала должно быть снято с постоянного государственного учета. После этого необходимые данные вносятся на портал www.nvu.gov.az, и на основании направленного заявителю электронного уведомления автомобиль передается в пункт приема.

После сдачи транспортного средства на утилизацию владельцу выдается подтверждающий документ. На его основании можно получить единовременную выплату или воспользоваться льготой при покупке нового автомобиля местного производства.

С октября прошлого года по настоящее время, в рамках процесса, реализуемого под операторством ОАО "Тəmiz Şəhər", на утилизацию было передано 25 300 транспортных средств, и это число продолжает расти.

В рамках программы утилизации было реализовано 1348 новых автомобилей местного производства на льготных условиях, а также выплачено более 1 миллиона манатов в виде единовременных компенсаций на банковские счета заявителей.

Отметим, что сдача транспортных средств на утилизацию осуществляется на добровольной основе и не носит обязательного характера".

Известно, что большинство старых автомобилей сосредоточено в регионах. При этом их транспортировка в крупные города требует значительных затрат, поэтому владельцы в регионах не спешат участвовать в программе. В связи с этим возникает вопрос: ведется ли работа по открытию приемных пунктов в регионах?

В ответ в ведомстве отметили, что утилизаторы являются частными компаниями, которые проходят регистрацию в соответствующем реестре и работают под операторством ОАО "Тəmiz Şəhər".

"Наша цель - увеличить число утилизаторов. В настоящее время в стране действуют четыре такие компании. Помимо Баку, Гянджи и Абшерона, с марта 2026 года новый пункт приема начал работу и в Сумгайыте.

Предприниматели, желающие заниматься деятельностью по утилизации в регионах, могут обратиться в ОАО "Тəmiz Şəhər". Ограничений для регистрации компаний в качестве утилизаторов, при условии соответствия установленным требованиям, не предусмотрено".

Еще один актуальный вопрос - стоимость утилизации. Известно, что тарифы были установлены несколько лет назад, тогда как за это время уровень инфляции заметно вырос.

В "Тəmiz Şəhər" сообщили, что в настоящее время ведутся обсуждения предложений по пересмотру и возможному повышению цен на услуги утилизации.