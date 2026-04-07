В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 05:55 по местному времени, его магнитуда составила 4,3.

Очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров.