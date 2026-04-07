Огненный шар поднялся над мостом через Панамский канал

Пожар и взрыв произошли в столице Панамы, где расположен топливный парк, вблизи объектов компании Panama Oil Terminals.

Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях.

В результате происшествия один человек пропал без вести. Кроме того, в ходе последующего тушения огня пострадали несколько человек - их жизни вне опасности, они проходят обследование в медицинских учреждениях. Также травмы легкой степени получили сотрудники топливной компании.