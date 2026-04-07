https://news.day.az/world/1826319.html
Огненный шар поднялся над мостом через Панамский канал - ВИДЕО
Пожар и взрыв произошли в столице Панамы, где расположен топливный парк, вблизи объектов компании Panama Oil Terminals.
Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях.
В результате происшествия один человек пропал без вести. Кроме того, в ходе последующего тушения огня пострадали несколько человек - их жизни вне опасности, они проходят обследование в медицинских учреждениях. Также травмы легкой степени получили сотрудники топливной компании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре