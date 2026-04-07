Автор: Мехти Ахмедзаде

Если устроить конкурс подлиз, отрабатывающих заказы армянского лобби, евродепутат от Франции Франсуа-Ксавье Беллами, наверное, занял бы в нем первое место. Как у политика, послужной список у него небольшой, особенно если сравнивать с типичными французскими "тяжеловесами". Да и в ЕП он относительно недавно. Беллами известен, скорее, как публицист. Поэтому говорить он любит больше остальных, чтобы оправдать получаемую зарплату. Причем с каждым разом это все большая чушь, чем прошлый раз.

Побывав в Армении он пришел к выводу, который в здравом уме никто бы не сказал. Рассказывая о деятельности т.н. "наблюдательной миссии" ЕС, Франсуа решил приписать всю заслугу за тишину на армяно-азербайджанской границе именно "евронаблюдателям", несмотря на то, что стрельба прекратилась благодаря мирным инициативам Азербайджана.

"Европа, наконец, предприняла конкретные шаги для обеспечения безопасности армянского народа, в частности через миссию по наблюдению за границей, развертывание которой на долгосрочной основе нам удалось обеспечить: с момента её начала агрессии, регулярно приводившей к жертвам среди армянских военных и гражданских лиц, полностью прекратились", - изрек Беллами.

Шпионы ЕС, напомним, появились в регионе в 2023-м году. Именно в этот период началась активная фаза в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. К тому моменту ситуация на границе уже была стабильной: стрельба не происходила, фиксировались лишь отдельные инциденты. И Баку, будем говорить откровенно, на это закрывал глаза, несмотря на вину армянских военных, которые увидели рядом с собой этих "наблюдателей" и начали обезьянничать, вообразив себя "героями".

Они бросали камни в сторону боевых позиций ВС Азербайджана, выкрикивали нецензурные выражения и плясали, пытаясь оскорбить азербайджанских солдат. Несмотря на эти явные провокации, мы проявили сдержанность и не поддались на попытку дестабилизировать обстановку.

Возвращаясь к сказанному Беллами, то есть на этом этапе не было жертв. Ключевую роль в этом процессе сыграли именно инициативы Азербайджана, который предложил базовые принципы мирного соглашения и задал основу для дальнейших переговоров. Никакой заслуги EUMA здесь нет, как бы он это ни пытался утверждать.

Если уж говорить о деятельности еврошпионов, то она была откровенно бездарной. Во-первых, эти провокации они в упор не видели, стрельбу армянских ВС не слышали, претензии Баку не воспринимали. При этом с важным видом, как это было в последний раз, рапортовали, что совершили 7000-й патруль вдоль границы. Событие было, конечно, "эпичное", если считать достижением тот факт, что люди семь тысяч раз прошлись туда-сюда. Не каждый день наблюдаешь, как целая международная структура устанавливает рекорд по абсолютно бесполезной ходьбе.

Так что, да, господин Беллами, врать тоже надо уметь. Прежде чем это делать, нужно хотя бы изучить реальность вопроса, а не говорить что придет в голову. Мир на границе - это заслуга Азербайджана. Не Армении и тем более не Европы. Хотя о чем говорить с человеком, единственной наградой которого, при всей его политической карьере, является армянский орден дружбы...?