На границе между Азербайджаном и Арменией произошел очередной инцидент, который наглядно демонстрирует полный хаос и беспредел в армянской армии.

Как видно на кадрах, попавших в распоряжение Day.Az, армянский военнослужащий бросает камни в сторону Азербайджана на армяно-азербайджанской границе.

Такое поведение вызывает серьезные вопросы о дисциплине и командной структуре в вооруженных силах Армении. Если солдат действует самопроизвольно, то это говорит о полном отсутствии контроля и воинского устава. А если же этот поступок был санкционирован командованием, то речь идет о целенаправленной провокации.

Этот случай - не единичный. Подобные действия демонстрируют либо недееспособность армянской армии, либо ее стремление к эскалации напряженности.

Если армянская сторона не в состоянии поддерживать порядок даже в собственных рядах, возникает закономерный вопрос: насколько армянская армия вообще управляемая структура?

Кроме того, подобные действия нельзя воспринимать как простую выходку отдельного солдата. Очевидно, что такое поведение не пресекается. В армянских вооруженных силах либо закрывают на это глаза, либо негласно поощряют. В обоих случаях речь идет о безответственности. Если армянская сторона действительно заинтересована в стабильности, чего не скажешь, судя по последним обстрелам, то ей стоит взяться и за дисциплину в собственной армии.