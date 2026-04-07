Куба заявила о готовности к диалогу с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что встретился с конгрессменами из США и заявил им об ущербе, причиненном блокадой острова правительством Соединенных Штатов. Также Диас-Канель подтвердил готовность Гаваны к серьезному диалогу с Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принимая американских конгрессменов [Прамилу] Джаяпал и [Джонатана] Джексона, я заявил им о преступном ущербе, наносимым [торгово-экономической] блокадой, в частности, о последствиях энергетического эмбарго, введенного нынешней администрацией США и [ее] угрозах еще более агрессивных действий, - написал Диас-Канель в X. - Я подтвердил готовность нашего правительства к серьезному и ответственному двустороннему диалогу [с Вашингтоном] и поиску разрешения существующих разногласий".

В конце января администрация президента США Дональда Трампа приняла указ, направленный на полную блокаду поставок топлива на Кубу. Ситуация в стране резко ухудшилась, в частности, в сфере энергетики. В карибской республике наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива, периоды отключения света составляют более 10 часов. В последнее время кубинские власти, в частности, сам Диас-Канель, не раз заявляли о готовности к равноправному и безусловному диалогу с Вашингтоном для разрешения этой ситуации.