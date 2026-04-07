Назван метод лечения рака легких, эффективный для пожилых

Хирургическое лечение рака легкого эффективно даже у пациентов старше 80 лет. К такому выводу пришли исследователи из Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health - Americas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 884 пациентов на ранней стадии рака легкого, перенесших операцию. Среди них 114 человек были старше 80 лет. Анализ показал, что продолжительность жизни у пожилых пациентов после хирургического лечения оказалась сопоставимой с показателями более молодых больных.

В первые недели после операции у пациентов старшего возраста осложнения возникали несколько чаще. Однако в дальнейшем большинство из них успешно восстанавливались. Через год после вмешательства многие участники исследования отмечали улучшение качества жизни.

Авторы работы подчеркивают, что рак легкого чаще всего диагностируется именно у пожилых людей. Тем не менее возраст нередко становится причиной отказа от операции, даже если опухоль выявлена на ранней стадии.

Результаты исследования показывают, что сам по себе возраст не должен быть решающим фактором при выборе метода лечения. Гораздо важнее учитывать общее состояние здоровья пациента и его способность перенести хирургическое вмешательство.

"При раннем обнаружении заболевания операция может дать шанс на излечение даже в преклонном возрасте. Поэтому подход к лечению должен меняться: пожилых пациентов не следует автоматически исключать из потенциально эффективной терапии", - заключили ученые.