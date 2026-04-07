В Гяндже женщина отравились угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент зафиксирован на территории проспекта Наримана Нариманова.

Тело жительницы города, С. Мехдиевой 1962 года рождения, было обнаружено в ванной комнате еt дома.

По данному факту проводится расследование.