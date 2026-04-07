В некоторых частях этого района не будет света

7 апреля в 18 селах Джульфинского района ожидаются временные перебои с подачей электроэнергии.

Об этом сообщили Day.Az в Нахчыванском региональном управлении энергоснабжения и сбыта "Азериышыг".

Отмечается, что отключения связаны с плановыми ремонтно-восстановительными работами в сети:

"С целью усиления системы энергоснабжения и проверки технического состояния предусмотрено отключение напряжения на воздушной линии 35 кВ "Эбрегунус", а также на одноименной подстанции. В связи с ремонтными работами с 14:00 до 16:00 будет приостановлена подача электроэнергии в села Эбрегунус, Хошкешин, Тейваз, Лекетаг, Милах, Эрефсе, Бененияр, Гёйдере, Салтаг, Алинджа, Ханегях, Газанчы, Эрезин, Бойхмед, Гал, Шуруд, Джамалдын, Гызылджа и Кырна".