https://news.day.az/world/1826257.html В Китае начали заменять сотрудников ИИ В Китае стали создавать уволенным сотрудникам цифровую замену. Об этом со ссылкой на данные портала Zhihu сообщает Frankmedia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Заменяют работников с помощью ИИ-агента Colleague Skill.
В Китае начали заменять сотрудников ИИ
В Китае стали создавать уволенным сотрудникам цифровую замену. Об этом со ссылкой на данные портала Zhihu сообщает Frankmedia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Заменяют работников с помощью ИИ-агента Colleague Skill. Система обучается на основе деловой переписки, скриншотов сообщений, рабочих проектов и документации конкретного человека. Получившийся ИИ-двойник может даже скопировать стиль общения человека.
В результате масса сотрудников пожаловались, что их сперва попросили как можно более детально описать все рабочие процессы и логику принятия решений. После увольнения их рабочие обязанности передали ИИ-помощникам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре