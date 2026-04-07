В Китае начали заменять сотрудников ИИ

В Китае стали создавать уволенным сотрудникам цифровую замену. Об этом со ссылкой на данные портала Zhihu сообщает Frankmedia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заменяют работников с помощью ИИ-агента Colleague Skill. Система обучается на основе деловой переписки, скриншотов сообщений, рабочих проектов и документации конкретного человека. Получившийся ИИ-двойник может даже скопировать стиль общения человека.

В результате масса сотрудников пожаловались, что их сперва попросили как можно более детально описать все рабочие процессы и логику принятия решений. После увольнения их рабочие обязанности передали ИИ-помощникам.