Активно устраняются последствия затоплений после интенсивных осадков

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям в течение вчерашнего дня и ночных часов продолжали непрерывную работу по устранению последствий, вызванных интенсивными осадками.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.

Отмечено, что в настоящее время на территориях Низаминского, Сабунчинского, Сураханского, Бинагадинского и Сабаильского районов города Баку, а также города Сумгайыт, Абшеронского, Хызынского, Шабранского и Хачмазского районов принимаются соответствующие меры безопасности, в том числе проводятся работы по откачке воды.

Отметим, что мероприятия по устранению последствий осуществляются силами Войск гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы спасения особого риска и Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, Бакинского и Сумгайытского региональных центров.