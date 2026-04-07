В спасении американских пилотов участвовал "Моссад"

Израильская разведывательная служба - "Моссад" совместно с вооруженными силами страны принимала непосредственное участие в операции по поиску и спасению двух американских пилотов истребителя "F-15E", сбитого над территорией Ирана.

Как передает Day.Az, об этом передал посол США в Израиле Майк Хакаби.

"Я встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и от имени американского народа поблагодарил его за беспрецедентную помощь, оказанную вооруженным силам и разведке США в операции по спасению экипажа нашего самолета на территории Ирана. Армия обороны Израиля и "Моссад" оказали миссии значительную поддержку", - написал Хакаби на платформе Х.

Напомним, что истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана в пятницу. По информации портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа - пилот и штурман-оператор - успешно вышли на связь. Источники портала сообщили, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Во время поисково-спасательной операции Иран сбил один из вертолетов Black Hawk США, участвовавших в операции - члены экипажа получили ранения, однако вертолет смог улететь и покинуть зону.