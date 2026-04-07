В Ходжавенд вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев

13:16

Очередная группа бывших переселенцев вернулась в город Ходжавенд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на данном этапе в город вернулись 33 семьи (142 человека).

Семьи в городе встретили представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Отметим, что с учетом данного этапа уже 234 семьи (904 человека) вернулись на постоянное проживание. Жители Ходжавенда заселяются как в многоквартирные дома, так и в восстановленные частные дома.

12:02

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.