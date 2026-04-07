Министр юстиции Турции о стрельбе у консульства Израиля в Стамбуле

Генеральная прокуратура Стамбула незамедлительно начала расследование в связи со стрельбой у консульства Израиля.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек.

"В рамках расследования назначены один заместитель генпрокурора и два прокурора. Они оперативно прибыли на место происшествия и приступили к проведению следственных действий.

Под координацией Генпрокуратуры, в тесном взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами, продолжается работа по полному установлению всех обстоятельств произошедшего, расследование ведется тщательно и всесторонне", - сообщил Гюрлек.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле произошла стрельба около консульства Израиля.