США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк - СМИ - ВИДЕО США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена инфраструктура для экспорта нефти. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Mehr.
Иранский остров Харк, на котором расположены основные нефтеналивные терминалы Исламской Республики, подвергся серии авиаударов, совершенных США и Израилем.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Mehr.
По данным источников, на острове были слышны несколько взрывов. Однако агентство не уточняет подробности относительно ущерба, жертв и объектов, которые стали мишенью ударов.
Ранее в интервью газете The Financial Times президент США Дональд Трамп не исключил возможность захвата острова Харк, отметив, что у Вашингтона есть множество вариантов для действий. Трамп также выразил уверенность, что США могут легко взять этот остров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре