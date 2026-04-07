США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк

Иранский остров Харк, на котором расположены основные нефтеналивные терминалы Исламской Республики, подвергся серии авиаударов, совершенных США и Израилем.

По данным источников, на острове были слышны несколько взрывов. Однако агентство не уточняет подробности относительно ущерба, жертв и объектов, которые стали мишенью ударов.

Ранее в интервью газете The Financial Times президент США Дональд Трамп не исключил возможность захвата острова Харк, отметив, что у Вашингтона есть множество вариантов для действий. Трамп также выразил уверенность, что США могут легко взять этот остров.