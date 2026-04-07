В январе-марте текущего года на рынке жилья Баку сформировался поэтапный и стабильный рост цен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявили в Общество оценщиков Азербайджана.

Согласно данным, в первом квартале цены на новостройки в среднем выросли на 3,6%, на вторичное жилье - примерно на 2,4%, а на проекты на стадии строительства ("котлован") - около 4%.

Эта динамика показывает, что основным драйвером рынка остаются новостройки и проекты на этапе первичных продаж. Интерес инвесторов, рост строительных затрат и ограниченное число новых проектов ускоряют рост цен именно в этих сегментах.

По районам наибольший рост зафиксирован в центральных зонах - Сабаильском, Ясамальском и Насиминском районах.

Наримановский, Хатаинский, Низаминский и Бинагадинский районы считаются стабильным средним сегментом с высокой ликвидностью. Сураханский, Сабунчинский, Гарадагский, Пираллахинский и частично Хазарский районы относятся к развивающимся периферийным рынкам с более низкими темпами роста цен.

Текущая динамика показывает, что в первом квартале 2026 года рынок недвижимости Баку находится не в фазе резкого скачка, а в стадии стабильного и управляемого роста.

Если тенденция сохранится, к концу года рост цен может составить: на новостройки - 11-16%, на вторичное жилье - 6-8%, на проекты на стадии "котлована" - 13-18%.

Это подтверждает, что рынок недвижимости Баку остается одним из самых стабильных и перспективных в регионе как для инвестиций, так и для покупки жилья.

Кроме того, в прошлом месяце на рынке аренды жилья по административным районам Баку также наблюдался общий рост цен.

По сравнению с февралем зафиксировано повышение цен как на новостройки, так и на вторичное жилье.