Туристический потенциал Азербайджана впервые представлен в Индонезии

Бюро по туризму Азербайджана (АТБ) впервые представило туристический потенциал страны на выставке Indonesia Travel Expo 2026 (ITE), которая открылась в Джакарте.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, в ходе рабочих встреч, проведенных в рамках выставки, Азербайджан был представлен как привлекательное туристическое направление на индонезийском рынке, участники смогли ознакомиться с новыми туристическими продуктами и услугами.

В рамках мероприятия состоялись встречи для установления связей с местными туристическими агентствами, расширения сотрудничества и изучения новых бизнес-возможностей.

Участие в выставке также стало важным с точки зрения продвижения Азербайджана на индонезийском рынке как направления Umrah Plus. В этом контексте особое внимание было сосредоточено на богатом исламском наследии страны, ее исторических мечетях и культуре, возможностях халяльного питания, природных красотах и современной туристической инфраструктуре.

9 апреля выставка продолжит свою работу в Сурабае.

Кроме того, рекламные мероприятия, проводимые в регионе Юго-Восточной Азии, также охватывают малазийский рынок. В этой связи Бюро по туризму Азербайджана организовало вебинар для около 20 ведущих туристических агентств, специализирующихся на паломничестве умра в Малайзии, представив нашу страну как направление Umrah Plus.