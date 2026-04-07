Новый iPhone нашли в Китае

Партнеры корпорации Apple начали пробное производство складного iPhone. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Instant Digital, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации специалиста, производство нового смартфона Apple запустила компания Foxconn - это основной партнер Apple. По мнению специалиста, переход к опытному производству означает, что американский IT-гигант неуклонно движется к массовому выпуску iPhone Fold.

Оценившие сообщение Instant Digital журналисты 9to5Mac заявили, что находят инсайд очень оптимистичным для Apple. Они заметили, что раз компания начала производств опытного образца, то почти уверена в том, что его релиз состоится осенью.

"Переход к опытному производству на заводе Foxconn свидетельствует о том, что планы Apple пока выполняются в соответствии с графиком", - подчеркнули специалисты.