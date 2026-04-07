Во Франции скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику. Об этом сообщает Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере страны. В результате аварии поезд, в котором находились 250 пассажиров, сошёл с рельсов. По данным журналистов, машинист не выжил, еще 27 человек пострадали.

Как сообщили в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), движение составов в районе происшествия остановлено как минимум до конца дня. Факт инцидента подтвердил министр транспорта республики Филипп Табаро, однако подробности случившегося он не привел.