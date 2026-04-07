Главе Пентагона могут объявить импичмент

Представитель Демократической партии Яссамин Ансари заявила, что намерена инициировать импичмент в отношении главы Пентагона Пита Хегсета. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.

В качестве причины они назвали методы, используемые при руководстве проведением операции в Иране.

Член палаты представителей от демократической партии ... объявила, что она предоставит статьи для импичмента против министра обороты Пита Хегсета из-за его способа проведения операции в Иране", - говорится в сообщении.

Ансари утверждает, что Хегсет подверг опасности жизни американских военнослужащих. Кроме того, она обвинила главу Пентагона в совершении военных преступлений.