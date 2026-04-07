В Армении впервые и срочно вносят поправки в Избирательный кодекс

Власти Армении срочно вносят поправки в Избирательный кодекс страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое происходит впервые, причем за 2 месяца до выборов.

Отмечается, что сегодня в Ереване созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Парламентская фракция правящей партии предложила проект изменений, согласно которым использование личных имен блоками и партиями в Армении будет запрещено.

"Данная инициатива очевидным образом направлена против собственника российской группы кампаний "Ташир" Самвела Карапетяна, имя и фамилия которого включены в название предвыборного блока, созданного его партией "Сильная Армения"", - пишут СМИ, подчеркивая, что это "противоречит рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы".