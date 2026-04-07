Такси в Баку чуть не столкнулось с встречным автомобилем

В Баку опасная ситуация на дороге возникла из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем такси.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел рядом с "Flame Towers", когда водитель выехал на полосу встречного движения, поставив под угрозу жизнь как пешеходов, так и других участников движения. В последний момент, маневрируя, таксист избежал наезда на пешеходов, но при этом создал риск столкновения с автомобилем, двигавшимся навстречу.

Кадры заснял блогер, который ехал в такси. Он опубликовал видео опасного эпизода в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение.

Пользователи резко раскритиковали безответственное поведение водителя и подчеркнули, что подобные ситуации могут иметь серьезные последствия.