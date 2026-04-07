В Азербайджане утвердили Дорожную карту по улучшению условий для бизнеса до 2026 г.

Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам утверждена Дорожная карта на 2026 год по реализации мероприятий по совершенствованию соответствующей сферы и коммуникаций в рамках показателя "Начало бизнеса" отчета Группы Всемирного банка Business Ready.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно Дорожной карте, в текущем году планируется совершенствование законодательства, связанного с уставным капиталом обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Кроме того, предусмотрено продолжение работ по аутентификации документов на иностранных языках для юридических лиц с иностранными инвестициями.

С этой целью ожидается подготовка проекта нормативного правового акта "Об утверждении Положения об информационной системе консульской легализации" для легализации официальных документов Консульским управлением Министерства иностранных дел и консульствами Азербайджанской Республики в зарубежных странах, разработка карты процессов по организации услуги дистанционного оформления и доставки по адресу перевода легализованных документов через информационную систему "Электронный нотариат", а также создание соответствующего программного обеспечения для этих целей. Также планируется проведение работ по координации баз данных учреждений, участвующих в процессе государственной регистрации коммерческих юридических лиц.

Напомним, что рабочей группе "Начало бизнеса" Комиссии по деловой среде и международным рейтингам руководит Государственная налоговая служба.

С Дорожной картой можно подробно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.taxes.gov.az/az/page/gelecek-strategiyalarplanlar.



