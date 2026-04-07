Возможна ли обратная миграция из Баку?

Вопрос массового возвращения из крупных городов, особенно из Баку, в районы и села вновь оказался в центре внимания. Отмечается, что наряду с ростом цен, транспортной перегруженностью и психологическим напряжением, все больше усложняет городскую жизнь и подтопление, возникающее из-за обильных дождей.

Возможно ли сегодня, чтобы люди с той же интенсивностью снова возвращались в районы и села?

Как сообщает Day.Az, председатель Общественного объединения социально-стратегических исследований и аналитики Ильгар Гусейнли, комментируя ситуацию для Globalinfo.az, отметил, что внутренняя миграция населения всегда происходила в соответствии с тенденциями развития:

"Это нормальный процесс в мировой практике. Как и в Турции, Иране и других соседних странах, люди в основном стремятся в крупные города, где больше возможностей для работы. Главная причина - развитие промышленности и сферы услуг, а также более развитая социальная инфраструктура в столице и крупных городах. В результате наблюдается массовый отток населения из сёл в города. Аналогичная тенденция зафиксирована и в России, Украине и Беларуси. Однако массового возвращения людей обратно в села практически не происходит - в мировой практике это крайне редкое явление. Например, в Стамбуле значительная часть населения - это приезжие, и случаи обратного переезда единичны. В Азербайджае ситуация схожая: несмотря на небольшую территорию, поток населения из регионов в столицу продолжается".

Эксперт подчеркнул, что для обратной миграции необходимо серьезное инвестирование в развитие малого и среднего бизнеса в регионах:

"Государство должно обеспечить доступ к финансовым ресурсам, особенно к льготным кредитам. Люди готовы строить жизнь в селах только при наличии экономических возможностей. Пока в селах и районах Азербайджана такие условия полностью не сформированы, массового возвращения ожидать не стоит. Люди выбирают жить там, где есть работа и доход. Однако при расширении возможностей в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты определенный возврат возможен.

Особое значение в этом контексте имеет восстановление Карабаха. В таких городах, как Агдам, Физули, Шуша, Ханкенди, Ходжалы и Агдере создаются новые условия для проживания. Но ключевым фактором остается создание рабочих мест и обеспечение устойчивой социальной среды.

В целом, основные факторы, определяющие возвращение населения, - это наличие работы, социальные гарантии и качественная образовательная среда. Если эти условия будут обеспечены, переезд в районы и села, расположенные в 200-300 км от Баку, не станет проблемой. В противном случае направление миграционных потоков не изменится".