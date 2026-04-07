МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Сирии

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило нападение на посольство ОАЭ в Сирии.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети "X".

"Решительно осуждаем недавнее нападение группы протестующих на посольство ОАЭ в Дамаске, Сирийская Арабская Республика. Подобные акты насилия в отношении дипломатических миссий недопустимы и являются явным нарушением международного права, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях, гарантирующей защиту и безопасность дипломатического персонала и объектов. Приветствуем заявление сирийского правительства и его решимость принять все меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к данному инциденту", - говорится в публикации.