Один из участников стрельбы в Стамбуле связан с террористической организацией

Двое из троих нападавших на консульство Израиля в Стамбуле являются братьями, и их личности уже установлены. Третий нападавший связан с "террористической организацией, злоупотребляющей религией".

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи в эфире TRT Haber.

"Двое наших полицейских, героически ответивших на нападение, получили легкие ранения - один в ногу, другой в ухо. Их жизни ничего не угрожает.

В результате расследования установлены личности террористов, совершивших атаку. Выяснилось, что они прибыли в Стамбул, арендовав автомобиль в Измите.

Установлено, что ликвидированный на месте Юнус Э. С. был связан с "террористической организацией, злоупотребляющей религией". Двое других террористов - Онур Ч. и Энес Ч., захваченные ранеными, являются братьями, при этом на Онура Ч. есть данные о причастности к наркобизнесу.

Также выявлено, что между тремя нейтрализованными террористами велась активная цифровая коммуникация. Допрос раненых террористов продолжается", - сказал министр.

Напомним, что в Стамбуле произошла стрельба возле консульства Израиля. В результате инцидента были нейтрализованы трое нападавших - один убит, двое тяжело ранены. Также в ходе столкновения пострадали двое полицейских.