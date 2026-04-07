Стрельба у консульства Израиля в Стамбуле - есть погибшие и раненые

В Стамбуле произошла стрельба около консульства Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате стрельбы ранен один сотрудник полиции. На место происшествия направлены многочисленные сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Сообщается, что один человек задержан, он ранен.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате инцидента нейтрализованы 3 человека. Двое из них убиты, другой тяжело ранен. Кроме того, двое полицейских получили ранения.
На место происшествия были направлены многочисленные наряды полиции, в районе приняты усиленные меры безопасности.
Вмешавшиеся полицейские открыли огонь.
