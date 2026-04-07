В Баку машина без водителя сбила двух пешеходов

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, который привели в движение оставленные без присмотра малолетние дети.

Об этом сообщили Day.Az в Главное управление государственной дорожной полиции.

Так, житель Хатаинского района Ильхам Гасымов оставил автомобиль марки "ВАЗ" перед своим домом на участке с крутым уклоном, при этом двери машины были открыты, после чего он ушtл.

В это время его дети в возрасте 7 и 6 лет сели в автомобиль и вмешались в коробку передач.

В результате автомобиль начал движение. Хотя дети успели покинуть транспортное средство, машина, набравшая скорость на спуске, сбила двух женщин, находившихся на дороге. В результате одна из пешеходов получила травмы, другая скончалась.

В ведомстве отметили, что данный случай наглядно показывает, к каким тяжелым последствиям может привести несоблюдение правил безопасности при парковке транспортного средства.

"Согласно требованиям закона "О дорожном движении", при остановке автомобиля на уклоне необходимо задействовать стояночный тормоз, повернуть колеса в безопасном направлении, а также оставлять транспортное средство с запертыми дверями.

Если бы в данном случае были соблюдены эти простые, но жизненно важные меры безопасности, сегодня две семьи не столкнулись бы с тяжелой трагедией", - отметили в ведомстве.

В Главном управлении государственной дорожной полиции подчеркнули, что несоблюдение правил безопасности при оставлении автомобиля может привести к тяжелым последствиям, и призвали водителей проявлять ответственность и строго соблюдать требования законодательства.