https://news.day.az/sport/1826399.html Определены авторы лучших голов марта в чемпионатах Азербайджана В чемпионатах Азербайджана определены авторы лучших голов марта. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, победители проекта "Гол месяца" были определены по итогам голосования жюри. В Мисли Премьер-лиге лучшим признан футболист "Зиря" Эрен Айдын.
Определены авторы лучших голов марта в чемпионатах Азербайджана
В чемпионатах Азербайджана определены авторы лучших голов марта.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, победители проекта "Гол месяца" были определены по итогам голосования жюри.
В Мисли Премьер-лиге лучшим признан футболист "Зиря" Эрен Айдын. В Первой лиге победителем стал игрок "Шафа" Тарлан Гулиев, а во Второй лиге - представитель "Гарадаг Локбатан" Эмиль Гулузаде.
