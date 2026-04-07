Определены авторы лучших голов марта в чемпионатах Азербайджана

В чемпионатах Азербайджана определены авторы лучших голов марта.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, победители проекта "Гол месяца" были определены по итогам голосования жюри.

В Мисли Премьер-лиге лучшим признан футболист "Зиря" Эрен Айдын. В Первой лиге победителем стал игрок "Шафа" Тарлан Гулиев, а во Второй лиге - представитель "Гарадаг Локбатан" Эмиль Гулузаде.